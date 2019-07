"Ma qui si tende a far diventare dei miti chi ha sole 15 presenze in Serie A".

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato così in conferenza stampa della situazione relativa a Nicolò Zaniolo, il cui rinnovo fa parlare una città intera: "Ha fatto un finale di campionato non all'altezza delle sue possibilità. Credo sia già uscito dai parametri di un giovane. La società vuole adeguargli il contratto, lo vuole portare a cifre da giocatore importante. Ma qui si tende a far diventare dei miti chi ha sole 15 presenze in Serie A. Mi piacciono le cose concrete, ma serve umiltà e lavoro per diventare un top. Dobbiamo farlo restare coi piedi per terra, a questa età si fa presto a perdere la testa. Nell'ultimo periodo ha smarrito un po' di questi concetti e la prima chiacchierata che farò con lui gli farò capire dove migliorare e che ancora non ha fatto nulla".