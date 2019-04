Roma, Petrachi torna in pole come ds: può essere la chiave per Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi torna in pole position per il ruolo di ds della Roma. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l'attuale direttore sportivo del Torino, che avrebbe dato la disponibilità a lavorare sia con Campos (poco convinto di lasciare il Lille) che con Massara, sarebbe al primo posto nella lista di Pallotta per il futuro. Avrebbe già parlato con Baldini e potrebbe essere una chiave, visto il buon rapporto personale, per convincere anche Antonio Conte.