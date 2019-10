Oltre alla squalifica per due turni comminati a Paulo Fonseca dopo la gara con il Cagliari, la Roma potrebbe presto trovarsi a gestire anche una lunga inibizione al suo ds Gianluca Petrachi. L'uomo mercato dei giallorossi, come riporta il Corriere dello Sport, è nel mirino della Procura Federale per il suo trasferimento dal Torino al club capitolino. Nel faldone nelle mani di Giuseppe Pecoraro le immagini del suo ritorno a Fiumicino con Fienga, ad della Roma, dopo un incontro con Fonseca, oltre alle dichiarazioni dello stesso Petrachi nel nel giorno della presentazione di Mkhitaryan dichiarò di aver iniziato a trattare Dzeko con l'Inter già nel mese di maggio quando era ancora a tutti gli effetti un tesserato granata. La Procura ha, infine, già ascoltato la dirigenza del Toro, mentre presto toccherà a quella dell'Inter e allo stesso Petrachi. Il ds capitolino rischia da una semplice ammenda ad una inibizione fino ad un anno.