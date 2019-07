Roma, Pezzella o Rugani al centro. Sulla destra Hysaj se esce Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo il tema legato al nuovo centravanti a tenere banco in casa Roma. I giallorossi, infatti, sono all'opera anche per completare la difesa dove German Pezzella della Fiorentina rimane un nome caldo nonostante la richiesta di 20 milioni di euro fatta dai viola sia ritenuta eccessiva. Non è del tutto da scartare, dunque, la pista che porta a Daniele Rugani della Juventus.

Per la fascia destra, invece, qualora si concretizzasse l'addio di Karsdorp il ds Gianluca Petrachi tenterebbe l'assalto a Elseid Hysaj, 25enne in uscita dal Napoli.