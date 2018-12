© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo centrocampista per la Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club giallorosso ha diversi nomi sul taccuino, a cominciare da Samassekou, che però costa tanto. Il nuovo obiettivo è invece Leander Dendoncker del Wolverhampton ma di proprietà dell'Anderlecht, un calciatore duttile che può giocare anche come difensore. Occhio poi a Julian Weigl: chiesto al Dortmund il prestito per 18 mesi.