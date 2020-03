Roma, piace Faraoni dell'Hellas Verona: servono 8 milioni

La Roma ha un obiettivo per il mercato estivo, per il ruolo di terzino destro: è il ventottenne Davide Faraoni, difensore dell'Hellas Verona, tra i migliori per rendimento in questa stagione. La Gazzetta dello Sport spiega che per il ragazzo, contratto in scadenza nell'estate del 2022, potrebbero servire tra i 7 e gli 8 milioni di euro.