Roma, piace il giapponese Tomiyasu. Il Bologna spara alto e chiede 25 milioni

La Repubblica parla di un possibile interesse della Roma per il calciatore giapponese in forza al Bologna, Takehiro Tomiyasu. Il rossoblu può giocare sia nella difesa a 3 che come esterno, per questo potrebbe tornare utile alla causa giallorossa. Al momento però la richiesta di 25 milioni del club emiliano è ritenuta eccessiva a Trigoria.