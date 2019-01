© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Mancini nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso ha in mente di utilizzare la stessa strategia adottata con l'Atalanta per Cristante, ovvero raggiungere l'accordo nel mese di gennaio per poi concretizzarlo a giugno.