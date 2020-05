Roma, piace Niakhate. Il ds del Mainz: "Nessuna offerta e non abbiamo bisogno di cedere"

Come si legge su Fussball Transfers la Roma sarebbe sulle tracce di Moussa Niakhaté, difensore centrale classe '96 del Mainz, già nel taccuino di Petrachi da tempo. I giallorossi potrebbero puntare il calciatore, col contratto in scadenza nel 2023, per sostituire Smalling in caso di un addio in estate. Il ds dei tedeschi Rouven Schroder, però, frena: “È un grande talento, ma abbiamo saputo dell’interesse della Roma solo dai media e assolutamente nessuno ci ha contattato ancora. Non abbiamo bisogno di cedere giocatori per coprire qualche buco finanziario, siamo in una buona posizione”.