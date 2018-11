Roma, Piatek o Dolberg per rinforzare l'attacco in estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kasper Dolberg e Krzysztof Piatek. Sono questi, scrive il 'Corriere dello Sport', i due nomi in cima alla lista delle preferenze della Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Quasi impossibile mettere le mani su questi calciatori a gennaio, ma in estate sarà rivoluzione, anche perché a Dzeko che ha un accordo fino al 2020 non verrà rinnovato il contratto.