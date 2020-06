Roma, piccolo intervento al naso per Zaniolo: mercoledì andrà sotto i ferri

Ritorno in gruppo ancora in attesa per Nicolò Zaniolo: il talento numero 22 dovrà subire un piccolo intervento al naso nella giornata di mercoledì che lo costringerà a posticipare gli allenamenti con i compagni alla prossima settimana. Secondo quanto rivela Sky, è una operazione utile a risolvere l'ipertrofia dei turbinati e migliorare la respirazione del giovane centrocampista, costretto poi al riposo per due/tre giorni.