Roma, Pinamonti la chiave per sbloccare Nainggolan e Berardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma oltre a Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99, dovrebbe prelevare dall'Inter – nell'ambito dell'operazione che porterà Radja Nainggolan a Milano – anche l'attaccante centrale Andrea Pinamonti, classe '99 anche lui. Quest'ultimo però non dovrebbe restare in giallorosso, ma essere girato al Sassuolo per arrivare all'attaccante esterno Gaetano Berardi, classe '94, vero e proprio pallino di Di Francesco. Lo rivela sportitalia.