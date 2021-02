Roma, Pinto su Fonseca: "Siamo felici del suo lavoro, programmiamo il futuro con lui"

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, analizzando in particolare la possibilità che Fonseca rimanga in giallorosso anche dopo la prossima estate: "La prima cosa che posso dire è che le notizie sui miei presunti incontri con altri allenatori sono tutte bugie, nulla di tutto ciò è successo. La seconda è che io e Dan, Ryan siamo tutti felici del lavoro di Paulo e programmiamo il futuro con lui. Ora il mister è pienamente concentrato solo sulla partita di sabato e non è distratto da queste voci ma solo sulla Juventus".