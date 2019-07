Roma, plusvalenze record: 127 milioni di euro nell'esercizio 2018/19

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante lavoro pubblicato da 'Vocegiallorossa.it' in merito all'esercizio di bilancio 2018/19 che la Roma ha chiuso nella giornata di ieri. I dati ufficiali arriveranno ad ottobre, ma intanto sono note le cifre delle operazioni che parlano di plusvalenze definite dal club giallorosso come mai accaduto in precedenza nell'era Pallotta.

Alisson: 57,606* milioni di plusvalenza (prezzo di cessione 62,5, valore residuo a bilancio 4,894)

Kevin Strootman: 17,246* milioni di plusvalenza (prezzo di cessione 24,735, valore residuo a bilancio 7,129)

Nemanja Radonjic: 1,911 milioni di plusvalenza (prezzo di cessione 2, valore residuo a bilancio 0,789)

Norbert Gyomber: 0,062 milioni di plusvalenza (prezzo di cessione 0,5, valore residuo a bilancio 0,438)

Kostas Manolas: 29,137 milioni di plusvalenza stimata (prezzo di cessione 36 con 2 milioni al giocatore, valore residuo a bilancio stimato 4,863 raddoppiando l’ammortamento al 31 dicembre 2018 di 0,819 milioni)

Luca Pellegrini: 21,237 milioni di plusvalenza stimata (prezzo di cessione 22, valore residuo a bilancio stimato 0,763 raddoppiando l’ammortamento al 31 dicembre 2018 di 0,129 milioni)

Il totale fa 127,199 milioni di plusvalenze, la somma più alta mai ottenuta dalla Roma, che negli 8 anni di gestione americana ha fatto sempre più ricorso a questo tipo di entrate.