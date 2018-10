Roma-Plzen, 1-0: giallorossi subito avanti con Edin Dzeko

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è quella di Paulo Dybala. Una tripletta per la nona vittoria consecutiva della Juventus: inno alla Joya, appunto, da Beethoven che scrisse la nona sinfonia (l’inno alla gioia appunto) ad Allegri che l’ha declinata in senso calcistico, applicandola...

De Boer: "Icardi grande attaccante, ma fa cose che un capitano non fa"

Young Boys, Seoane: "Mi avrebbe fatto piacere vedere CR7 in campo"

Neymar in conferenza: "Tuchel ha portato qualcosa di nuovo al PSG"

Bor. Dortmund, Favre: "Monaco non è in crisi. Possiamo crescere ancora"

Liverpool si allena al S.Paolo: risate e concentrazione per Klopp

Bayern-Ajax, le formazioni: soliti noti per Kovac. Stupiscono gli olandesi

Lione-Shakthar, le formazioni ufficiali: out Depay, Aouar al suo posto

CSKA-Real Madrid, le formazioni: turnover Blancos. Prima per Reguilon

Tottenham, 5 indisponibili per il Barça. Torneranno dopo la sosta

Roma subito in vantaggio sul Viktoria Plzen grazie ad Edin Dzeko . Il bosniaco, tornato al gol dopo la rete della prima giornata di campionato contro il Torino, ha ricevuto al limite dell'area e ha battuto di sinistro, senza grossi problemi, il portiere Kozacik.

