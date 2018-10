Roma-Plzen, 2-0: Edin Dzeko firma la sua personale doppietta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora Roma, ancora Edin Dzeko e giallorossi in vantaggio per 2-0. Il centravanti bosniaco, al minuto 40, ha ricevuto palla in area di rigore da Under, ha stoppato indisturbato di petto e battuto il portiere ceco con una bordata dall'altezza del dischetto.