Roma-Plzen, nessuna sorpresa in serbo. Manolas va in tribuna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la fascia sinistra della Roma che stasera affronterà il Viktoria Plzen all'Olimpico, con l'obiettivo di cogliere la prima affermazione europea: Aleksandar Kolarov è regolarmente presente come terzino mancino titolare, rimandando di qualche giorno il riposo e le cure per il dito rotto al piede sinistro. Va addirittura in tribuna Kostas Manolas, non al meglio nelle ultime settimane: in panchina c'è infatti Marcano, in formazione Juan Jesus.