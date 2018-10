Roma-Plzen senza storia: doppio Dzeko, sprecato anche il possibile tris

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfida senza storia all'Olimpico di Roma, dove la squadra di casa conduce col doppio vantaggio e avrebbe potuto farne almeno un altro paio al malcapitati avversari cechi, davvero poca cosa sia dal punto di vista tattico che tecnico. Dopo la prima frazione, decide il solito Dzeko, ormai abituato a gonfiare la rete al Plzen (sono 7 gol in 6 partite da avversario con la maglia della Roma).

SUBITO DZEKO - Gara senza storia nei primi minuti, con la Roma che stringe d'assedio la porta di Kozacik grazie a una fitta rete di passaggi rasoterra che portano subito al gol: Kolarov indovina il corridoio per Dzeko, la difesa sale malissimo e il bosniaco non perdona. La retroguardia di casa si perde nuovamente il centravanti al quarto d'ora, ma stavolta il tiro è debole e da posizione angolata, Kozacik dice facilmente no. La risposta la firma Reznik, con un colpo di testa mal calibrato da posizione favorevole, con Olsen abbondantemente freddato.

ANCORA EDIN - Tuttavia il bis tarda ad arrivare e la gara si intiepidisce a metà primo tempo: ci pensa Under a riscaldarla immediatamente, con un sinistro a girare che si stampa sulla traversa a portiere ancora battuto. Meno brillante Kluivert, che sul finale di frazione ha palla del bis, ma davanti al guardiapali cerca l'ennesimo dribbling a rientrare e si fa rubare il pallone da Prochazka. Il raddoppio tuttavia è maturo e arriva grazie ad un'altra pessima figura della difesa ospite: cross tagliato di Under, Dzeko ha il tempo di stoppare il pallone di petto (mano sospetta), far rimbalzare la palla e col destro insaccare. Ci sarebbe anche la palla per chiudere il discorso, ma Florenzi si fa ipnotizzare da Kozacik su ennesimo assist smarcante di Pellegrini.