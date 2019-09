© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Troppi cambi e poca identità" è la critica che questa mattina Il Corriere della Sera muove all'indirizzo della Roma di Fonseca, con il tecnico portoghese che deve iniziare a trovare una coerenza tattica oltre che di interpreti per non perdere ulteriore terreno rispetto alle posizioni di testa. Zaniolo, per esempio, non può certo definirsi contento di essere sempre il primo cambio anche quando gioca bene. Mkhitaryan, allo stesso tempo, se voleva stare in panchina sarebbe rimasto all'Arsenal, ma non gli piaceva, come non gli piace starci in giallorosso.