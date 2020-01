Roma, Politano aveva già scelto il numero di maglia: ora è in attesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano ieri si sentiva già un giocatore della Roma, poi la frenata dovuta alle visite di Spinazzola e al cambio di strategia interista. I nerazzurri hanno chiesto di trasformare il prestito con obbligo in semplice prestito con diritto, mandando su tutte le furie la società giallorossa. Non è detto che la trattativa salti, ma al momento sono nere le nubi intorno a questo scambio che pareva ormai cosa fatta. Il giocatore ex Sassuolo aveva già scelto anche il numero di maglia, ovvero il 25, al posto del 16 che indossava in nerazzurro ma che a Roma significa De Rossi. Da tifoso non avrebbe mai indossato il numero di "capitan futuro" e dunque aveva deciso per il cambio. Anche Fonseca lo aspettava a Parma con una camera a lui dedicata e addirittura con l'ipotesi di portarselo in panchina last minute, ma la decisione definitiva verrà presa oggi e non è detto che termini con un lieto fine. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.