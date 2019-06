Roma, porte girevoli: Olsen saluta e il preferito diventa Pau Lopez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma cambia ancora, quantomeno in porta. Ruolo molto precario quello dell’estremo difensore durante la gestione americana. In 8 stagioni, il club ha cambiato 6 volte il titolare dei pali. Mai nessuno si è mai riconfermato per più di anni e gli unici a detenere questo speciale record sono stati De Sanctis (dal primo luglio sarà promosso a vice di Petrachi) e Szczesny. Di un solo anno, invece, hanno potuto godere i vari Stekelemburg, Goicochea, Alisson e presumibilmente anche Olsen.

FLOP - Già, perché l’ex Copenhaghen aveva un compito molto difficile: raccogliere l’eredità del suo predecessore brasiliano finito al Liverpool e fresco campione d’Europa. Missione fallita tanto da costringere Ranieri a schierare Mirante titolare nelle ultime nove giornate del campionato con tanto di sei clean sheet che gli sono valsi la chiamata in Nazionale per il doppio impegno con Bosnia e Grecia. Ora, però, Petrachi deve sistemare la situazione Olsen. La Roma deve venderlo almeno a dieci milioni per evitare una minusvalenza considerato l’acquisto della scorsa estate. Per il momento i sondaggi fatti all’estero (Premier League e Bundesliga) non hanno trovato riscontri positivi. Lo stesso portiere svedese non vuole restare nella Capitale e lo dimostra l’aver abbandonato un’intervista dal ritiro della sua Nazionale dopo la domanda di un cronista sulla stagione in giallorosso e sul suo futuro.

CANDIDATI - Rapporto dunque usurato tra Olsen e il club di Piazzale Dino Viola, a caccia di un titolare per Fonseca. Il casting è cominciato da diverso tempo e la lista è stata ridotta a tre candidati: Perin, Sirigu e Pau Lopez. L’ultimo, portiere del Betis Siviglia, è il preferito. Operazione, però, da più di venti milioni. I contatti sono stati avviati e l’agente del calciatore ha confermato la trattativa e il benestare per un possibile arrivo nella Capitale. A facilitare l’affare potrebbe essere Sanabria. La Roma detiene il 50% sulla futura rivendita dell’attaccante, ma sarebbe disposto a rinunciarci, lasciandola al club andaluso. Se non dovesse andare in porto Petrachi si sta cautelando con i piani B e C. Il primo si chiama Mattia Perin, chiuso da Szczesny alla Juventus. Vuole andare via e potrebbe rientrare nella trattativa con i bianconeri per Luca Pellegrini. A Trigoria, però, restano scettici non tanto sulle qualità, quanto sulla fragilità muscolare. Più difficile la pista che porterebbe a Sirigu che l’attuale diesse in pectore conosce bene dopo averlo preso al Torino la scorsa estate a parametro zero dal Psg. E’ stato uno dei protagonisti principali della bella stagione granata, ma i rapporti con Cairo in questo momento non sono dei migliori e complicherebbero non poco l’operazione. La certezza è che la Roma avrà il suo settimo titolare diverso in nove stagioni di proprietà americana.