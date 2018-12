Roma-Porto, Herrera in vetrina: capitano dei Dragoes, pupillo di Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitano del Porto, pupillo di Monchi. Hector Herrera non è uno di quei calciatori chiamati ad affrontare il passato agli ottavi di Champions League, ma la maglia della Roma potrebbe essere comunque scritta nel suo destino.

Col contratto in scadenza a giugno 2019, il nome del cervello messicano dei Dragoes è infatti finito da mesi sulle scrivanie di diverse big europee. In primis, su quella giallorossa. Perché, nonostante la situazione tesa con la società portoghese, il rendimento di Herrera in questa stagione non è affatto cambiato. Lo dimostrano le 23 presenze, con tre gol e un assist, collezionate finora nel Porto attuale capolista della Primeira Liga.

Giocate di classe, temi ed equilibrio per tutta la squadra. Roma-Porto sarà così l'occasione giusta che avranno i capitolini per convincersi in prima persona delle qualità di 'Zorro' e della bontà dell'idea di mercato del loro ds. Ma anche una vetrina di grande prestigio per lo stesso giocatore, tra ambizioni sportive e nuovi accordi economici da strappare già fra qualche settimana.