Roma, possibile cessione di Karsdorp a gennaio

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp non è stato convocato per la trasferta contro il Bologna. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'olandese non ha convinto in questi ultimi allenamenti e non si è allenato con l’intensità richiesta dallo staff tecnico. L'umore del calciatore ha ulteriormente risentito dell'esclusione dalla gara contro il Real Madrid, che il terzino giallorosso ha visto dalla tribuna. A gennaio, continua il quotidiano, non si esclude quindi una sua cessione se non dovesse cambiare atteggiamento.