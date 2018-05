Roma, possibile cessione eccellente: Strootman o Florenzi gli indiziati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cavalcata in Champions League, interrotta in semifinale contro il Liverpool, permetterà alla Roma di avere circa cento milioni di euro in più tra premi sportivi, market-pool e botteghino. Tuttavia il club giallorosso potrebbe sacrificare qualche calciatore in estate e, secondo Tuttosport, il primo indiziato a salutare Trigoria è il centrocampista olandese Kevin Strootman (28). Senza dimenticare che va risolta la querelle contrattuale con Alessandro Florenzi (27).