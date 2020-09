Roma, possibile futuro in Premier per Under: oltre al Newcastle piace anche al Leicester

Il futuro di Cengiz Under potrebbe essere lontano dalla Serie A. In Premier League infatti, sono due i club interessati al calciatore turco, inserito dalla Roma nella lista dei potenziali partenti. Il Newcastle ha già effettuato più di un sondaggio per il giocatore, mentre negli ultimi giorni, anche il Leicester avrebbe chiesto informazioni. Per i Magpies però, senza un'apertura alla cessione in prestito da parte dei giallorossi, l'affare è destinato a non decollare visto che non hanno intenzione di trattare l'acquisto a titolo definitivo come invece pretende la Roma. A riportarlo è Inside Futbol.