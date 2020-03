Roma, possibile piano B per la cessione del club: Friedkin potrebbe entrare come partner

La cessione della Roma da Pallotta a Dan Friedkin si è arenata, complice l'emergenza Coronavirus, ma La Gazzetta dello Sport parla di un piano B per velocizzare il tutto. Friedkin potrebbe infatti entrare come partner di riferimento, con un diritto di prelazione all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, qualora tra qualche mese la situazione torni alla normalità. Dubbi però sul valore della quota: per il magnate texano non può più essere quello del dicembre scorso. La trattativa, quindi, non è archiviata, ma legittimamente Pallotta comincia a guardarsi intorno per vedere se all’orizzonte si presentassero altre possibilità.

In tutto questo lo stesso Pallotta non lascerà il club allo scoperto, così entro giugno completerà in due tranche l’aumento di capitale con altri 60 milioni circa, tenendo conto che negli ultimi tre mesi ne ha già versati altri 89.