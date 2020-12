Roma, possibile rinnovo con adeguamento per Villar: a trattare per il giocatore ci sarà Totti?

Gonzalo Villar è uno dei giocatori in rampa di lancio nella Roma di Fonseca e il club ha già messo in preventivo di trattare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2024. Un adeguamento necessario per tenere lontani i club interessati e legare a sé con un doppio filo. Ad assisterlo per l'eventuale trattativa, potrebbe non esserci più l'attuale agente spagnolo ma addirittura Francesco Totti, con cui il centrocampista è stato a pranzo nella giornata di ieri e che potrebbe diventare il suo procuratore in futuro. A riportarlo è Il Messaggero.