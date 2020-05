Roma, possibile rinnovo per Zaniolo. Se la A non riprende potrebbe però essere ceduto

Nicolò Zaniolo sta per tornare ad allenarsi dopo l'infortunio e La Gazzetta dello Sport parla anche di un suo possibile rinnovo, con adeguamento dell'ingaggio fino al tetto massimo fissato a 3 milioni dai giallorossi. Se però il campionato non dovesse ripartire, con il conseguente danno economico per la società, la sua partenza non sarebbe più impossibile, specie se dovesse arrivare un'offerta sui 50 milioni di euro.