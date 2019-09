A poco più di un anno di distanza dal suo insediamento nella Roma, si può dire che Francesco Calvo stia vincendo la propria scommessa. Come riportato Dalla Gazzetta dello Sport, James Pallotta è molto soddisfatto del suo Chief Revenue Officer, tanto che si parla di lui anche in ottica di una possibile nomina a direttore generale, ruolo al momento vacante. Chissà che non se ne parli nel Cda in programma il prossimo mese a Trigoria. Possibile promozione anche per Morgan De Sanctis. Dopo aver assunto il ruolo di supervisore del settore giovanile – che intende ristrutturare in un triennio – sembra essere sempre più braccio destro del ds Gianluca Petrachi e anello di congiunzione con lo spogliatoio.