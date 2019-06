© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che Nicolo Zaniolo piaccia a diversi club, Juve in testa, è cosa ormai risaputa. La Roma però non vuole mollare il suo gioiello ed è intenzionata a far diventare il ragazzo uno dei simboli giallorossi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club vorrebbe rinnovare al più presto il contratto al giovane centrocampista.