© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera Alessandro Florenzi giocherà titolare contro il Wolfsberger e l'obiettivo sarà quello di cercare di convincere Fonseca a dargli maggiore continuità. Prima della sosta natalizia il suo agente, spiega il Corriere dello Sport, vedrà il ds Petrachi per parlare della situazione del giocatore. Florenzi infatti ha voglia e bisogno di giocare per non perdere l'Europeo e prenderebbe in considerazione uno spostamento in prestito: nelle ultime settimane si sono mosse Samp e Cagliari, ma l'opzione più probabile per il quotidiano è la Fiorentina attualmente guidata da Vincenzo Montella.