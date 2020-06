Roma, pretattica Lipsia per Schick. Si lavora ad un'offerta per ottenere lo sconto

Le parole di ieri del tecnico del Lipsia Julian Naglesmann volte a chiudere la porta ad un riscatto da parte del club tedesco di Patrik Schick in realtà hanno il sapore della pretattica. Come riporta La Gazzetta dello Sport la dirigenza della Red Bull starebbero infatti, puntando ad uno sconto da parte della Roma rispetto ai 28 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per l’ex Sampdoria. Complice la volontà del giocatore ceco di rimanere in Germania è dunque probabile arrivi a Trigoria un’offerta da 20/25 milioni di euro con l’idea di trattare.