© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe andare in scena l'incontro fra la Roma e Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta è concentrato al 100% sull'ultima sfida che potrebbe regalare alla Dea l'accesso alla Champions League, solo dopo quel momento si potrà parlare di futuro. E comunque la Roma ha tutta l'intenzione di aspettare che lo stesso Gasp chiarisca le sue intenzioni con il presidente Percassi, alla luce dei buoni rapporti fra le società. Ma per il quotidiano in casa Dea sono già praticamente rassegnati all'idea di perdere il tecnico.