Roma, previsto un incontro ad Amsterdam per Neres. Pronti 40 milioni

Secondo quanto riportato da UOL Esporte Roma e Ajax si incontreranno alle 13 di oggi ad Amsterdam per trattare il trasferimento di David Neres. I giallorossi offrono 40 milioni per il brasiliano, cifra che non corrisponde alla richiesta degli olandesi, che dopo la cessione di Justin Kluivert non vorrebbe vendere altri gioielli se non per una cifra fuori mercato, che nel caso di Neres sarebbe di 50 milioni.