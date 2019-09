© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto scritto nell'edizione odierna de Il Tempo, Bouah e la Roma si incontreranno presto per discutere del contratto. Il terzino romanista ha rinnovato a gennaio (mentre il calciatore era infortunato) fino al 2021, ma a cifre che non rientrano nei nuovi parametri scelti dalla società per il settore giovanile.