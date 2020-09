Roma, prima amara per i Friedkin e Fonseca presenta la lista della spesa

vedi letture

La prima Roma dei Friedkin non va oltre lo 0-0 al Bentegodi, confermando un trend che prima di ieri aveva visto i giallorossi pareggiare già 4 volte nei 5 precedenti contro il Verona all’esordio in campionato. Dan e Ryan non hanno viaggiato con la squadra, ma sono arrivati comunque in tempo per il fischio d'inizio della stagione dimostrando la vicinanza promessa alla squadra nella loro prima intervista ufficiale. La stessa in cui la Roma è stata paragonata a un “gigante addormentato”. Ecco dopo ieri probabilmente avranno capito anche cosa realmente manca per svegliare la società. In parte lo ha fatto capire Fonseca nel post partita chiedendo un attaccante (al di là di Dzeko o Milik) e Smalling. Per questo le prossime 72 ore saranno decisive per cercare di consegnare una squadra più completa in vista della prossima partita di campionato che sarà all’Olimpico contro la Juventus.

Una gara che, oltre ad essere l’esordio in casa dei Friedkin, rappresenterà anche un primo timido abbraccio con la tifoseria perché da ieri è possibile far entrare mille sostenitori all’interno degli impianti sportivi e sicuramente la nuova proprietà ci terrà a presentarsi nel migliore dei modi. Lo ha fatto già con la squadra presenziando a Trigoria negli ultimi 5 giorni assistendo anche a tutti gli allenamenti. Il soggiorno nella Capitale, inoltre, si è allungato notevolmente rispetto ai piano iniziale di fermarsi non più di 4-5 giorni. Almeno fino a domenica prossima Dan e Ryan saranno ancora in Italia, poi si vedrà ma nei piani generali c’è quello di trasferirsi in pianta stabile in città.