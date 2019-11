© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima da avversario della Roma per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, che rientrerà oggi dopo aver saltato le ultime tre gare per infortunio, tornerà all'Olimpico da avversario, in quello stadio che gli ha regalato tante gioie, a cominciare da quella contro il Barcellona in Champions League, con il suo gol che valse la semifinale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.