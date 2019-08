© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Daniele Rugani è sempre in orbita Roma ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della voglia di Paulo Fonseca di valutare da vicino il neo acquisto Mert Cetin. Se il ventiduenne turco darà al proprio tecnico le giuste garanzie i giallorossi potrebbero anche decidere di rimanere così, mentre in caso contrario sono pronti a chiudere per l'ex Empoli con la formula del prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20.