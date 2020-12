Roma, prima espulsione dopo 351 partite per Pedro tra Liga, Premier League e Serie A

vedi letture

Un pomeriggio, quello dell'Olimpico, che Pedro non dimenticherà facilmente. Non per la sua prestazione ma per il cartellino rosso ricevuto al 40' della sfida tra la Roma e il Sassuolo, visto che si tratta della sua prima espulsione in 351 partite tra Liga, Premier League e Serie A.