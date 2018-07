Roma, primo contatto Monchi-De Rossi per il rinnovo del capitano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo contatto fra la Roma e Daniele De Rossi per parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. Il capitano giallorosso si è incontrato col ds Monchi ed ha iniziato a parlare della questione, anche se il tutto è stato rimandato ai prossimi mesi. L'idea di De Rossi è quella di proseguire con la Roma per provare a vincere qualcosa di importante, con uno sguardo anche alla Nazionale e all'Europeo del 2020.