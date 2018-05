Roma, primo obiettivo: bloccare il giocatore più in forma del mondo

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Imago/Image Sport

Perché la Roma dovrebbe avere paura di Mohamed Salah quando nella doppia sfida contro il Barcellona ha sostanzialmente annullato Lionel Messi? E' questa una delle domande che ci si poneva il giorno del sorteggio delle finali, quando i giallorossi hanno conosciuto l'avversario delle semifinali, a cui ha risposto lo stesso egiziano nel primo tempo di Anfield Road.

Se un confronto di questo tipo, tra questi due giocatori, lo scorso anno poteva apparire quasi irriverente, adesso è normale accostare l'attaccante del Liverpool anche a mostri sacri del calcio contemporaneo. Momo è il giocatore più in forma in Europa in questo momento, molto più in palla rispetto all'argentino del Barcellona e forse anche del monarca reggente del regno di Champions Cristiano Ronaldo. Ha segnato 43 gol in stagione, a una media di una rete ogni 89 minuti. Non solo. Ha consegnato 15 assist tra i piedi dei compagni, diventando così uno dei giocatori più determinanti in circolazione.

Il compito di Di Francesco sarà quello di renderlo più innocuo possibile senza snaturare la propria squadra. In conferenza lo ha detto chiaro e tondo: "Non sposterò il blocco squadra per neutralizzarlo". Ciò significa che tutti coloro che agiranno nei pressi dell'egiziano dovranno ricoprire un ruolo centrale ai fini del miracolo da compiere. Non conterà la tattica quanto l'applicazione di squadra. Una concentrazione che deve chiudere le maglie della difesa senza mai lasciare spazio al passaggio in profondità. Attaccare con ordine e pressare con determinazione. Il compito è difficile ma non impossibile, considerando che ad aiutare i giallorossi ci saranno anche i 65mila tifosi presenti all'Olimpico. Salah verrà fischiato come mai prima, sarà al centro delle attenzioni di uno degli stadi più caldi al mondo.

Da questo compito di squadra, passerà anche il risultato finale. Una disattenzione potrebbe bastare a cambiare tutti i buoni propositi della vigilia. La Roma, a parole, è pronta a chiudere ogni pertugio. Riuscirà a trasformare le buone intenzioni in fatti?