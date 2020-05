Roma, primo stop per Fonseca: Pau Lopez si frattura il polso sinistro

Primo guaio per la Roma dalla ripresa degli allenamenti. Pau Lopez si è infortunato durante le sedute individuali riportando una microfrattura del polso sinistro. Dopo i primi accertamenti si prevede uno stop di almeno 3-4 settimane, ma non servirà l'operazione. Un problema non di poco conto per la squadra giallorossa che non potrà far allenare lo spagnolo fino alla ripresa del campionato qualora dovesse ripartire a metà giugno.

Si tratta del primo infortunio in Serie A dal 4 maggio, data della ripresa degli allenamenti individuali. Da lunedì prossimo, invece, dovrebbero ricominciare quelli di gruppo e ora il club giallorosso dovrà decidere se anche Pau Lopez dovrà far parte del ritiro o meno considerando comunque l'impossibilità nell'allenarsi.