Roma, priorità alla difesa: è caccia aperta al centrale

La Roma oggi sosterrà altri due test amichevoli. Il primo alle 10 contro il Rieti e il secondo alle 18.00 con la Ternana. Al di là delle indicazioni che arriveranno, Petrachi sa già dove deve intervenire nell’immediato. Prima dell’esterno e del centravanti, il diesse deve portare nella Capitale un altro centrale. Ad oggi Fonseca può contare su Fazio, Jesus e Mancini. Manca per caratteristiche il sostituto di naturale di Manolas. Il difensore di esperienza che sappia scappare all’indietro e tenere la marcatura. Fazio e Mancini, provati insieme nell’ultima partita con il Gubbio, nonostante l’avversario alla mano, hanno dimostrato di non avere queste qualità, soffrendo qualche imbucata degli avversari. A un mese dall’inizio del campionato e con i test più probanti alle porte, rinforzare il pacchetto arretrato è una priorità. Lo ha ribadito anche De Sanctis in sede di presentazione del difensore ex Atalanta.

ALDERWEIRELD & CO - Al vaglio di Petrachi sono passati tanti giocatori. Quello che più di tutti ricalca il profilo cercato a Trigoria, è Toby Alderweireld. Il belga ha il contratto in scadenza tra un anno con il Tottenham e fino a giovedì su di lui pendeva una clausola da 30 milioni di euro. Più passa il tempo e più gli Spurs perdono potere contrattuale rischiando di lasciar andar via il calciatore a parametro zero il prossimo febbraio. La trattativa non è semplice e neanche i buoni uffici di Baldini, per il momento, stanno funzionando. Un po’ come per Higuain in attacco, non c’è ancora una vera e propria alternativa ad Alderweireld. A Trigoria credono comunque di riuscire a portarlo nella Capitale entro il 2 settembre, mentre per i nomi fatti come alternative, la Roma non è andata oltre il semplice sondaggio. Dal Monaco smentiscono categoricamente un interesse dei giallorossi per Glik. Rugani resta in uscita dalla Juventus come ha confermato lo stesso agente: “Se sei quello che gioca solo la Coppa Italia, devi riflettere”. Sull’ex Empoli, però, si sta muovendo anche il Milan. Chi, invece, difficilmente si sposterà, è Nkoulou del Torino. Petrachi, dopo averlo portato in Italia la scorsa estate, farebbe carte false per averlo anche quest’anno. Cairo, però, è irremovibile e non lascerà partire i suoi talenti, soprattutto ora che è impegnato nei preliminari di Europa League.