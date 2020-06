Roma, problema al gomito per Mancini: si allenerà col tutore per una decina di giorni

Problema al gomito per Gianluca Mancini, difensore della Roma. Il calciatore ex Atalanta s'è fatto male nel corso della partitella di martedì e adesso, per una decina di giorni, dovrà indossare un tutore per continuare a svolgere gli allenamenti. Dal club giallorosso non trapela al momento preoccupazione sulla sua presenza in campo il prossimo 24 giugno contro la Sampdoria.