Roma, problema Florenzi: vuole un rinnovo da top

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma potrebbe trovarsi con un problema relativo ad Alessandro Florenzi, vice capitano con un contratto in scadenza al 30 giugno del 2019. A riportarlo è Tuttosport che spiega come vorrebbe un accordo vicino a quello dei migliori calciatori della rosa, per ora Monchi nicchia. Le proposte, dalla Juventus all'Atletico Madrid, non sarebbero un eventuale problema.