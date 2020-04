Roma, progetto Zaniolo: new deal per il rilancio

Non si placano le voci di mercato riguardanti il gioiello più prezioso della Roma. Nicoló Zaniolo è costantemente nel mirino dei top club, che siano del nostro paese o del resto d’Europa, ma nonostante ciò il talento giallorosso non ha mancato di esprimere una volontà piuttosto eloquente rispetto al suo desiderio di proseguire l’avventura professionale con i capitolini. A questo proposito non è da escludere, una volta che sarà chiarita anche la questione legata al passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza del club da Pallotta a Friedkin, l’ipotesi di un nuovo rinnovo contrattuale in favore dell’ex giocatore dell’Inter. Una scommessa dall’incasso garantito, specie in considerazione dell’infortunio che ha privato il club giallorosso del suo progetto di fuoriclasse per larga parte della stagione e che con una campionato da protagonista ed un Europeo con la Nazionale maggiore, farebbe incrementare a dismisura il valore del suo cartellino. Insomma uno scenario che garantirebbe un progetto di assoluta affidabilità nell’immediato, trattenendo il simbolo della volontà di rinascita giallorossa, e che contestualmente consentirebbe alla proprietà di mantenere un asset patrimoniale destinato a diventare sempre più prezioso. Un’idea lungimirante che si cercherà senza dubbio di perseguire.