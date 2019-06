© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Morgan De Sanctis sarà il vice di Gianluca Petrachi, nuovo ds della Roma in attesa di ufficialità. L'ex portiere di Udinese, Napoli e giallorossi rivestiva il ruolo di team manager a Trigoria, adesso lavorerà al fianco del nuovo dirigente della formazione capitolina. In pratica De Sanctis eredita il ruolo che Frederic Massara ha ricoperto con Walter Sabatini prima e Monchi poi. Lo scrive Tuttosport in edicola, che conferma poi come Petrachi porterà con sé da Torino il braccio destro Cavallo e il segretario Longo.