Roma, pronta la rivoluzione: la squadra sarà più giovane e di talento

In casa Roma è già iniziata la rivoluzione fortemente voluta dall'allenatore Eusebio Di Francesco e dal direttore sportivo Monchi. L'obiettivo è quello di costruire una squadra più giovane e con maggiore talento, puntando a colpi "alla Under", per alzare il livello dell'intera rosa senza dimenticare i risultati sul campo. Anche lo staff verrà aggiornato, sempre più a misura del mister che tarerà anche nuovi tempi e luoghi di lavoro. Ds e allenatore lavorano in grande sintonia e la forza della Roma del futuro sarà proprio questa, con la supervisione da lontano del patron James Pallotta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.