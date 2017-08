Roma, pronto il piano B per l'esterno d'attacco: da Cuadrado a Berardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Monchi pensa al pieno B per l'esterno d'attacco. L'affare Mahrez è infatti molto complicato e per questo il dirigente spagnolo inizia a guardarsi intorno: il primo nome è quello di Juan Cuadrado, anche se la Juventus spara alto e al momento non intende cederlo, sempre che non arrivi Keita Balde. A seguire ci sono anche Suso, Munir e Domenico Berardi, con lo Spartak che ha invece detto no alla richiesta su Promes. A riportarlo è Il Messaggero.