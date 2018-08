Roma, pronto il rinnovo fino al 2020 per De Rossi: 1,5 milioni di ingaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi è pronto a prolungare il suo contratto con la Roma per un'altra stagione. Il capitano incontrerà presto la società per discutere del rinnovo fino al 2020 e l'accordo sarà trovato in poco tempo, sulla base di un ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus. A riportarlo è il Corriere di Roma.